تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:05 م
علي ماهر حلمى
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يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال ، عصر غدًا السبت، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فياريال الدولي.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
خط الدفاع : داني كارفاخال – رفائيل فاران – ناتشو – ميندي.
خط الوسط : توني كروس – لوكا مودريتش – مارتن أوديجارد.
خط الهجوم : ايدين هازارد – ماريانو دياز – ماركو أسينسيو.