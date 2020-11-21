اليوم.. تعطيل العمل بالإسكندرية بسبب الأمطار
السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المرافق الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، كما تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات.
يأتي ذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.
وحذر المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.
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