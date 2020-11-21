اليوم.. تعطيل العمل بالإسكندرية بسبب الأمطار

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المرافق الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، كما تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات.





يأتي ذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.



