تقرير: أزمة كورونا دفعت مستويات الدين العالمي لمستوى مرتفع جديد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
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كشف تقرير حديث صادر من معهد التمويل عن إن أزمة فيروس كورونا دفعت مستويات الدين العالمي إلى مستوى مرتفع جديد يتجاوز 272 تريليون دولار في الربع الثالث، حيث كان على الحكومات أن تنفق مبالغ كبيرة على تدابير التحفيز المالي لدعم المستهلكين والشركات.

وصرحت "سونيا جيبس​" العضو المنتدب لمبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أحد المناطق الرئيسية التي تثير القلق هى الأسواق المتقدمة، التي تكافح النمو البطيء والديون المتزايدة في نفس الوقت.

وقالت "جيبس" إن الاقتصاديات المتقدمة لم تخفض ديونها عندما كان النمو الاقتصادي قوياً، موضحاً: "خلال الوباء، تواجه حكومات هذه الأسواق المتقدمة ضربة مزدوجة، حيث تشهد نموًا ضعيفًا مع تراكم الديون - بنسبة 50 نقطة مئوية إضافية".

وأضافت "جيبس" أن المخاطر المتزايدة للمستثمرين الذين يختارون الاستثمار في السندات الحكومية من أجل الاستقرار التقليدي.

وباعت الصين أول سندات حكومية ذات عائد سالب هذا الأسبوع، بعد المملكة المتحدة التي قامت بذلك أيضًا لأول مرة هذا العام في مايو.

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