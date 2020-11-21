ماغي بو غصن تمازح وسام صباغ: شكرا للفولو تعيش وتفوق!

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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مازحت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، الفنان اللبناني وسام صباغ، عبر موقع تدوين التغريدات تويتر ونشرت صورة توضح بدء متابعته لها عبر تويتر.

وعلقت ماغي قائلة: "تعيش وتفوق شكرا وسام على الفولو هلق انتبهت انو عندي تويتر".

ورد عليها وسام بتغريدة قائلا: "صدقيني مش مقصودة .. هلق انتبهت".

يذكر أن ماغي بو غصن كانت قد توجت مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة عربية لبنانية لعام 2020 عن دورها في مسلسلها الرمضاني أولاد آدم، وتم تكريمها من مهرجان الفضائيات العربية.

وأما النجم وسام صباغ، فقد حقق نجاحات منقطعة النظير من خلالمشاركته في بطولة مسلسل هند خانم والذي يعرض عبر الجديد



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