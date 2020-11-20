منوف يخوض المران الأول استعدادا للقسم الثالث

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام المران الأول لفريق نادي منوف في الثانية والنصف من عصر السبت، بقيادة المدير الفني عصام شعبان وجهازه المعاون، استعداداً للموسم الجديد من القسم الثالث 2020-2021.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

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