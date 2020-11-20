لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بـ 3 مراكز بالبحيرة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمون بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.

كانت محافظة البحيرة، شهدت اليوم الجمعة سقوط أمطار غزيرة علي عدد من المراكز والمدن، منها رشيد، ادكو، المحمودية، دمنهور، وكفر الدوار، وتم انتشار كافة المعدات والأطقم للتعامل والتدخل الفوري لرفع أي تراكمات، كما تم التنسيق بين مركزي ادكو ورشيد والحماية المدنية لرفع تراكمات المياه بالطريق الدولي الساحلي.

ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والأسعاف، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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