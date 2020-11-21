رفاييل جبور يوجه رسالة من القلب لجمهوره المغربي

وكتب جبور عليها في عجقة المشاعر، وسط حماس شديد منهم لسماع جديده.









هنأ الفنان اللبناني رفاييل جبور، الشعب المغربي بالعيد الوطني المغربي موجهًا لهم رسالة من القلب.وعلق في تغريدة قائلا: ‏"بتمنّى لمملكة ‎المغرب وشعبها الغالي كل سنة وانتو بألف خير وانشاء الله قريباً منحتفل بظروف افضل .. كنبغيكم بزّاف".يذكر أن رفاييل جبور يحضر لعمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة وكان قد شوق محبيه بصورة للجيتار الخاص به.