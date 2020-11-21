رفاييل جبور يوجه رسالة من القلب لجمهوره المغربي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


هنأ الفنان اللبناني رفاييل جبور، الشعب المغربي بالعيد الوطني المغربي موجهًا لهم رسالة من القلب.

وعلق في تغريدة قائلا: ‏"بتمنّى لمملكة ‎المغرب وشعبها الغالي كل سنة وانتو بألف خير وانشاء الله قريباً منحتفل بظروف افضل .. كنبغيكم بزّاف".

يذكر أن رفاييل جبور يحضر لعمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة وكان قد شوق محبيه بصورة للجيتار الخاص به.

وكتب جبور عليها في عجقة المشاعر، وسط حماس شديد منهم لسماع جديده.


أخبار تهمك

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ 14 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 4 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»