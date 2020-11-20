موعد مباراة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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يلتقي ريال مدريد مع نظيره فياريال، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستقام المباراة يبن الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فياريال الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة بعد تلقي خسارة قاسية أمام نظيره نادي فالنسيا فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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