مستشار الرئيس: الدولة مستعدة للموجة الثانية من كورونا

مستشار الرئيس: الدولة مستعدة للموجة الثانية من كورونا
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:33 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية مرت بعدة حالات ترتبط بفيروس كورونا، وكان بعضها خطير وصعب، واستطاعت أن تجتاز الدولة هذه الفترة، موضحا أن الدولة كانت تتوقع زيادة أعداد الإصابات بحلول الخريف والشتاء، وهذا ما حدث بالفعل.
واستكمل في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخرالنهار، المذاع على فضائية النهار، أنه لوحظ بشكل كبير عدم التطبيق الكامل للإجراءت الاحترازية من قبل المواطنين، موضحا أن الخبرة في التعامل مع فيروس كورونا، مكنت الدولة من احتواء الزيادة في الاعداد.
واستطرد أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي كامل من المستلزمات الطبية، ومستعدة بشكل كامل لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
واستكمل أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه سريع الانتقال بشكل كبير، ناصحا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والنظافة الشخصية.
ولفت إلى أن هناك خلط بين الإنفلونزا الموسمية، وبين أعراض فيروس كورونا،مطالبا أي مواطن يظهر عليه أي أعراض أن يلتزم منزله ويعزل نفسه.
واستكمل في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخرالنهار، المذاع على فضائية النهار، أنه لوحظ بشكل كبير عدم التطبيق الكامل للإجراءت الاحترازية من قبل المواطنين، موضحا أن الخبرة في التعامل مع فيروس كورونا، مكنت الدولة من احتواء الزيادة في الاعداد.
واستطرد أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي كامل من المستلزمات الطبية، ومستعدة بشكل كامل لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
واستكمل أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه سريع الانتقال بشكل كبير، ناصحا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والنظافة الشخصية.
ولفت إلى أن هناك خلط بين الإنفلونزا الموسمية، وبين أعراض فيروس كورونا،مطالبا أي مواطن يظهر عليه أي أعراض أن يلتزم منزله ويعزل نفسه.