مستشار الرئيس: الدولة مستعدة للموجة الثانية من كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية مرت بعدة حالات ترتبط بفيروس كورونا، وكان بعضها خطير وصعب، واستطاعت أن تجتاز الدولة هذه الفترة، موضحا أن الدولة كانت تتوقع زيادة أعداد الإصابات بحلول الخريف والشتاء، وهذا ما حدث بالفعل.



واستكمل في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخرالنهار، المذاع على فضائية النهار، أنه لوحظ بشكل كبير عدم التطبيق الكامل للإجراءت الاحترازية من قبل المواطنين، موضحا أن الخبرة في التعامل مع فيروس كورونا، مكنت الدولة من احتواء الزيادة في الاعداد.



واستطرد أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي كامل من المستلزمات الطبية، ومستعدة بشكل كامل لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

واستكمل أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه سريع الانتقال بشكل كبير، ناصحا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والنظافة الشخصية.



ولفت إلى أن هناك خلط بين الإنفلونزا الموسمية، وبين أعراض فيروس كورونا،مطالبا أي مواطن يظهر عليه أي أعراض أن يلتزم منزله ويعزل نفسه.