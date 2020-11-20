الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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لا يزال يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو مهاجم فريق ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفع الأهلي عرضه من 2 مليون إلى 2.5 مليون دولار من أجل موافقة صن داونز على بيع جاستون سيرينو، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت العديد من التقارير، أن الأهلي رفض دخول محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق في صفقة تبادلية مع سيرينو في الشتاء لأنه من أهم اللاعبين في الفريق.

وتابعت التقارير، أن صن داونز رفض رحيل جاستون سيرينو في الصيف الجاري إلى الأهلي، بسبب غلق سوق الانتقالات في جنوب أفريقيا.

وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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