وزيرة التضامن تكشف تفاصيل مساعدة متضرري موجة الطقس السيىء

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية مجهزة لاستقبال أي متضرر من موجة الطقس السيىء، بالإضافة إلى وجود 140 سيارة دفع رباعي على مستوى الجمهورية للإنقاذ.

وأشار "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يقومون بتأجير وحدات سكنية للمتضررين، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بإصلاح المنازل التي تأثرت من السيول والأمطار، مؤكدا أن هناك ميزانية تكفي لمواجهة أي مشكلة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن ممتلكات المواطنين التي تتلف بسبب موجة الطقس السيىء، تقوم الوزارة بتعويض أصحابها سواء بشراء بديل لها، أو توفير مبلغ مالي بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

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