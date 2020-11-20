ناجي أسطا يخطف الأنظار بحضوره اللافت مع كارلا حداد في Fi_Male

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان اللبناني ناجي أسطا ضيفا مع الإعلامية كارلا حداد، من خلال برنامجها الشهير Fi_Male المذاع عبر فضائية Lbci lebanon.

وتألق ناجي بحضوره اللافت وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الحلقة، وكان من بين التعليقات " ناجي رائع بحب اسمعك كتيير وانا من زحلة جمالكن الليلة، ‏ناجي اسطى نجم بكل معنا الكلمة ومتواضع ولطيف وعفوي وهيدا سر نجاحو بلا خسة وبلا تكبر.

يذكر أن ناجي أسطا كان قد طرح أغنية بعنوان شو صعب القرار وذلك اهداءا منه للبنان بعد الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت أغسطس المنصرم.




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