"مفيهاش خدش".. العثور على جثة عجوز داخل شقتها في إمبابة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها بنطاق القسم.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة ثمانينية العمر، لأ يوجد بها أي إصابات ظاهرية، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها، والتحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الجريمة، لفحص الدخول والخروج في وقت وقوع الجريمة، إضافة إلى الإستماع لأقوال أسرتها وجيرانها.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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