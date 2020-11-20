محافظ كفرالشيخ: لم نشهد أي حوادث بسبب الأمطار ولا نحتاج لقرارات استثنائية

محافظ كفرالشيخ: لم نشهد أي حوادث بسبب الأمطار ولا نحتاج لقرارات استثنائية
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:18 م
داليا الحسين
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قال اللواء جمال نور الدين، محفاظ كفر الشيخ، إن المحافظة لديها 120 كيلومتر تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتأثر دائما بسقوط الأمطار، موضحا أنه لا توجد أي حوادث جراء الأمطارالغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.
واَوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن المحافظة تعمل منذ شهر على التوعية بخطور الكهرباء أثناء فترات سقوط الامطار، وتنصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.
وواصل أنه لو استمرت الأمطار لفترات طويلة تقوم المحافظة بقطع الكهرباء،عن هذه المنطقة لضمان سلامة الناس.
واستكمل أن الأوضاع بالمحافظة لا تستدعي لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات استثنائية تتعلق بالأمطار.
واَوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن المحافظة تعمل منذ شهر على التوعية بخطور الكهرباء أثناء فترات سقوط الامطار، وتنصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.
وواصل أنه لو استمرت الأمطار لفترات طويلة تقوم المحافظة بقطع الكهرباء،عن هذه المنطقة لضمان سلامة الناس.
واستكمل أن الأوضاع بالمحافظة لا تستدعي لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات استثنائية تتعلق بالأمطار.