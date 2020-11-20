محافظ كفرالشيخ: لم نشهد أي حوادث بسبب الأمطار ولا نحتاج لقرارات استثنائية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء جمال نور الدين، محفاظ كفر الشيخ، إن المحافظة لديها 120 كيلومتر تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتأثر دائما بسقوط الأمطار، موضحا أنه لا توجد أي حوادث جراء الأمطارالغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

واَوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن المحافظة تعمل منذ شهر على التوعية بخطور الكهرباء أثناء فترات سقوط الامطار، وتنصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.

وواصل أنه لو استمرت الأمطار لفترات طويلة تقوم المحافظة بقطع الكهرباء،عن هذه المنطقة لضمان سلامة الناس.

واستكمل أن الأوضاع بالمحافظة لا تستدعي لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات استثنائية تتعلق بالأمطار.

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