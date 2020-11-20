مستشار الرئيس للصحة: لدينا زيرو لقاحات كورونا حتى الآن

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة إنه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا متاح للاستخدام في أي بلد بالعالم أو من أي شركة، متابعًا: "فيه زيرو وجود للقاحات حتى الآن".

وأضاف "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة أن مصر برعاية كاملة من الرئيس السيسي تتواصل مع المؤسسات المعنية لتوفير حصة لنا من لقاحات كورونا.

ونوه بأن عددًا كبيرًا من اللقاحات دخل المرحلة الإكلينيكية الثالثة، مشيرًا إلى أن اللقاحات تمت تجربتها على الآلاف من البشر المتطوعين".

وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحة: "حتى الشركات التي صرحت بفاعلية لقاحاتها بنسب وصلت إلى أكثر من 90%، كانت نسبها تعتمد على إيجابية النتائج في مناعة الإنسان بعد دخولها مرحلة التجارب السريرية، لكن دوره في القضاء على الوباء ما زال يحتاج فترة زمنية في التجارب الإكلينيكية ما بعد إنتاج اللقاح".

ولفت إلى أن اللقاحات مهمة في التقليل من المضاعفات الشديدة والخطيرة التي تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس، متابعا:"لم يأت إلينا أي شيء معلن علميًا ولا رأينا تفاصيل كاملة منشورة في أبحاث أو مجلات علمية عن نتائج التجارب الإكلينيكية السريرية للقاحات فيروس كورونا ولا نسب فاعلية اللقاحات ومدى كفاءة اللقاح في حماية الإنسان وسيستمر لأي مدة، فكل هذه الأشياء ستحتاج فترة طويلة من الزمن".

وتابع: "اللقاحات التي ستنتج ستكون على دفعات بمعنى أخر سنه سيكون لفئات معينة، موضحا أنه بنهاية الشتاء القادم 2021 ستوزع بنسب كبيرة على العالم.

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