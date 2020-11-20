صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق من ابطال الجيش الابيض مكون من حوالي 9 اطباء و7 تمريض و4 فنيين و2 عمال يعملون منذ الصباح بدون كلل او ملل للانتهاء من قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية حيث سيتم عمل حوالي 17 حالة اليوم. 

وأشار مكي الي أنه تم الانتهاء بالفعل من عمل حوالي اربع حالات منذ الصباح وبذلك سيتم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية بالمستشفى، في اطار الخدمات الطبيه المتكامله والتخصصيه التي تقدمها مديريه الصحه بالدقهليه حيث ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزه في مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على قوائم الانتظار مجانا لجميع المواطنين والتي تستهدف انقاذ حياه الاف المواطنين وتقليل فتره الانتظار لاجراء التدخلات الجراحيه وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصريه.

كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم واصفا اياهم بالابطال فقد كانوا وسيظلوا خط الدفاع الاول، إنهم أبطال الصحة من أفراد الطاقم الطبي بكافة فئاته، أو ما يسمى بالجيش الأبيض، الذين يخوضون حربًا لا تتوقف منذ شهور ومستمرون بعملهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار رغم تداعيات موجه فيروس كورنا المستجد، فتحية إعجاب وتقدير وإجلال على جهودهم المضنية في سبيل أداء رسالتهم السامية.

يشار أن الفريق الطبي الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى، الدكتور محمد خلاف نائب مدير المستشفي، وائل فتحي نائب مدير المستشفى، والاطباء الدكتور عاطف البدوي استشاري القلب ورئيس قسم قسطره القلب الدكتور هيثم موسي استشاري القلب، الدكتورة سميه غبور، الدكتور محمد هلال، الدكتور بيتر هاني، الدكتور محمد يسري، الدكتور محمد عاشور، الدكتور حمدي صبحي واخصائيو التمريض ايمان السيد، اسماء عطيه، مي إبراهيم وزينب ابراهيم، عفاف عثمان، ايمان سامي، محمود السيد، احمد اشرف، واخصائيو التصوير وليد فتحي، الباز محمد الباز، تامر محمد جاد، مجدي مسعد، ايمان عطيه، احمد عبد العزيز، فريق التدريب امتياز بالمستشفى احمد السعيد، منه محمد، مازن رافت، خدمات معاونيه. 
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي
صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي

أخبار تهمك

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 10 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعتين

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

أحمد الشيخ يطلب حسم مصيره مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»