صحة الدقهلية: نعمل على إجراء 17 عملية قسطرة قلبية بمستشفي المنصورة الدولي

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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق من ابطال الجيش الابيض مكون من حوالي 9 اطباء و7 تمريض و4 فنيين و2 عمال يعملون منذ الصباح بدون كلل او ملل للانتهاء من قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية حيث سيتم عمل حوالي 17 حالة اليوم.



وأشار مكي الي أنه تم الانتهاء بالفعل من عمل حوالي اربع حالات منذ الصباح وبذلك سيتم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية بالمستشفى، في اطار الخدمات الطبيه المتكامله والتخصصيه التي تقدمها مديريه الصحه بالدقهليه حيث ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزه في مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على قوائم الانتظار مجانا لجميع المواطنين والتي تستهدف انقاذ حياه الاف المواطنين وتقليل فتره الانتظار لاجراء التدخلات الجراحيه وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصريه.



كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم واصفا اياهم بالابطال فقد كانوا وسيظلوا خط الدفاع الاول، إنهم أبطال الصحة من أفراد الطاقم الطبي بكافة فئاته، أو ما يسمى بالجيش الأبيض، الذين يخوضون حربًا لا تتوقف منذ شهور ومستمرون بعملهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار رغم تداعيات موجه فيروس كورنا المستجد، فتحية إعجاب وتقدير وإجلال على جهودهم المضنية في سبيل أداء رسالتهم السامية.



يشار أن الفريق الطبي الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى، الدكتور محمد خلاف نائب مدير المستشفي، وائل فتحي نائب مدير المستشفى، والاطباء الدكتور عاطف البدوي استشاري القلب ورئيس قسم قسطره القلب الدكتور هيثم موسي استشاري القلب، الدكتورة سميه غبور، الدكتور محمد هلال، الدكتور بيتر هاني، الدكتور محمد يسري، الدكتور محمد عاشور، الدكتور حمدي صبحي واخصائيو التمريض ايمان السيد، اسماء عطيه، مي إبراهيم وزينب ابراهيم، عفاف عثمان، ايمان سامي، محمود السيد، احمد اشرف، واخصائيو التصوير وليد فتحي، الباز محمد الباز، تامر محمد جاد، مجدي مسعد، ايمان عطيه، احمد عبد العزيز، فريق التدريب امتياز بالمستشفى احمد السعيد، منه محمد، مازن رافت، خدمات معاونيه.