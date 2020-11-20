الصحة تنظم ورشة عمل مع كلية طب هارڤارد الأمريكية حول آخر مستجدات كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تنظيم ورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، غدًا السبت، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات، وذلك بمشاركة الدكتور "أجاي سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبي في مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني المستمر.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم عقد ورشة العمل أونلاين وتستمر على مدار ٤ أيام في الفترة من ٢١ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر المقبل، حيث تشمل كلمة افتتاحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحاضرات لأساتذة من كل من كلية طب هارڤارد الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وجامعة ملبورن، ثم جلسة ختامية تشمل حلقة نقاش برئاسة الدكتورة هالة زايد.

وأشار إلى أن ورشة العمل تشمل محاضرات حول آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم وبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى مستجدات التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تشمل ورشة العمل آلية التعامل في العيادات الخارجية والتأثير النفسي والاهتمام بالصحة العامة للأطباء.

وذكر أنه يمكن للأطباء وكافة العاملين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة والباحثين، تسجيل الحضور من خلال اللينك: https:bit.ly2IUkXMW، لافتًا إلى أنه يمكن حضور ورشة العمل أونلاين على تطبيق Zoom من خلال اللينك: https:bit.ly36Q7jTy

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من العام الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

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