"حملة شتاء دافئ" لأمانة مستقبل وطن تواصل فعالياتها بالفيوم





يأتي ذلك تحت إشراف مصطفي حسني ٱمين بندر اول ومحمد فكري، أمين التنظيم من خلال فرق الحزب وفقا لكشوف تم إعدادها مسبقا علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلي المستحقين هذا ويتم التوزيع بقري مركز ومدينة الفيوم كمرحلة أولي علي أن يتم التوزيع بباقي المراكز عقب الإنتهاء من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول للأسر الأكثر إحتياجًا ولغير القادرين.



واصلت حملة شتاء دافئ فعالياتها ببندر أول الفيوم من خلال قوافل توزيع البطاطين من منزل الي منزل التي يتبناها حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبناءا علي توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الٱمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبأشراف النائب عبد القادر الجارحي، ٱمين الحزب عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع ٱمانة تنمية الموارد بالفيوم ومن المستهدف توزيع 100 ألف غطاء شتاء علي الٱسر البسيطة والٱكثر إحتياجًا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم توزيع غطاء الشتاء اليوم بمنطقة قحافة ودارماد القديمة والفوال ومنطقة المطافي ومنطقة الإصلاح الزراعي والمسألة.