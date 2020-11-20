ربيع بارود ينضم إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


انضم الفنان اللبناني ربيع بارود إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز وهذا يعتبر التعاون الأول بينهما.

ويحضر ربيع لأغنية مميزة جديدة ومن المقرر أن تبصر النور برؤية فنية كاملة وصورة مبهرة ستحمل توقيع المخرج فادي حداد الذي سيعقد جلسات عمل مع بارود للاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن آخر أعمال “بارود” كانت أغنية “بالمختصر” كلمات راشد الشيخ، ألحان ربيع بارود وراشد الشيخ والتوزيع الموسيقي عمر صباغ، وحققت أكثر من مليون مشاهدة على قناته على يوتيوب.

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

إسلام جابر وإمام عاشور يضمنا التواجد في قائمة الزمالك للموسم الجديد

منذ ساعة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 4 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و نصف

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»