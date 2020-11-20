ربيع بارود ينضم إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز

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انضم الفنان اللبناني ربيع بارود إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز وهذا يعتبر التعاون الأول بينهما.



ويحضر ربيع لأغنية مميزة جديدة ومن المقرر أن تبصر النور برؤية فنية كاملة وصورة مبهرة ستحمل توقيع المخرج فادي حداد الذي سيعقد جلسات عمل مع بارود للاتفاق على كافة التفاصيل.



يذكر أن آخر أعمال “بارود” كانت أغنية “بالمختصر” كلمات راشد الشيخ، ألحان ربيع بارود وراشد الشيخ والتوزيع الموسيقي عمر صباغ، وحققت أكثر من مليون مشاهدة على قناته على يوتيوب.