تعليم كفر الشيخ تنعي مدير مدرسة وزوجته توفيا بفيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشبخ، بواجب العزاء لأسرة فقيدى تعليم كفرالشيخ فريد ابراهيم،مدير مدرسة المرابعين للتعليم الاساسي،وزوجته سلوى كمال، وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة بعد وفاتهما اليوم الجمعة في أحد المستشفيات الخاصة متأثران بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،عن حزنها لفقد الزملين العزيزين،مؤكدة أنها تتابع حالة الزميلين منذ الإعلان عن مرضهما.

وكانا الزوجين فريد إبراهيم، مدير مدرسة المرابعين الإبتدائية، وزوجته سلوي كمال، وكيلة المدرسة القنطرة الإبتدائية بمحافظة كفر الشيخ، واللذان لفظا أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ليتم دفنهما معا في أن واحد.

و أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور" أن مدير المدرسة وزوجته وكيلة المدرسة كانا مصابان بفيروس كورونا ومتواجدان في العزل بأحد المستشفيات الخاصة منذ إصابتهما ولم يكونا يحضران للعمل وقد توفيا معا اليوم الجمعة.

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