زين العمر يوجه رسالة لوالده بكلمات مؤثرة

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نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ صورة له مع والده بمناسبة ​اليوم العالمي للرجال​، وذلك على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ووجه له من خلالها رسالة مؤثرة، اذ علّق على الصورة بالقول: "هموم الدني تحمّلت حتى كبّرتنا وبعدك كل الكون زغير حدّك بيي يا تاج الراس اليوم العالمي للرجال انت وطني الحلو برفع راسي إني حامل إسمك يا شيخ الأوادم



وكان استذكر زين العمر الراحلة الشحرورة صباح، اذ نشر على حسابه الخاص مؤخرا صورة قديمة له برفقتها، عبر من خلالها عن اشتياقه لها، وعلّق عليها بالقول: "شحرورة لبنان الخالدة صباح دائماً في البال اشتقتلّك نفسك بالسما".