أحمد الشيخ يطلب حسم مصيره مع الأهلي





طلب أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مسؤولي القلعة الحمراء حسم مصيره بشكل نهائي من عرض بيراميدز للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.





مصير أحمد الشيخ مع الأهلي





وأرسل أحمد الشيخ طلبا لمجلس إدارة النادي الأهلي، مطالبا بحسم مصيره مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل بشكل نهائي إلى بيراميدز.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد رفضت عرض بيراميدز للتعاقد مع أحمد الشيخ جناح الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.





الجدير بالذكر أن أحمد الشيخ قد رفض دخوله فى صفقات تبادلية مع أى لاعب يريده الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.















