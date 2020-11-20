أحمد الشيخ يطلب حسم مصيره مع الأهلي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:00 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
Advertisements

طلب أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مسؤولي القلعة الحمراء حسم مصيره بشكل نهائي من عرض بيراميدز للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

مصير أحمد الشيخ مع الأهلي 

وأرسل أحمد الشيخ طلبا لمجلس إدارة النادي الأهلي، مطالبا بحسم مصيره مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل بشكل نهائي إلى بيراميدز.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد رفضت عرض بيراميدز للتعاقد مع أحمد الشيخ جناح الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.

الجدير بالذكر أن أحمد الشيخ قد رفض دخوله فى صفقات تبادلية مع أى لاعب يريده الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.


 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الأهلي أحمد الشيخ

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعتين و 5 دقيقة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أحمد الشيخ يطلب حسم مصيره مع الأهلي

منذ 35 دقيقة

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ظهير الأهلي يعلن التحدي ويطلب حسم مصيره

لاعبون مرشحون للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

على رأسهم جيرالدو.. تحديد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

بيراميدز يُحدد شروط انتقال نجمه إلى الأهلي

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»