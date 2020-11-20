محمد موسى: خلط الدين بالسياسة أدى لانتشار الفكر التكفيري في المنطقة العربية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذر الإعلامي محمد موسى، من خلط الدين بالسياسة، وخطورة أفكار الجماعات الإرهابية التي تستهدف تفكيك مفاصل الشرق الأوسط وتفرقته لنشر الفوضى باسم الدين.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن خلط الدين بالسياسة أدي لانتشار الفكر التكفيري في المنطقة العربية، وتمدد الظاهرة الإرهابية التي حصدت مئات الشهداء من المؤسستين العسكرية والأمني.

تابع، الفكر التدميري جعل الخلايا الإرهابية تنتشر في مختلف المناطق التونسية خلال الـ10 سنوات الماضية وفي حرب مفتوحة مع الأجهزة الأمنية في جميع الدول العربية.

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