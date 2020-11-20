إجازة رسمية للمصالح الحكومية في الإسكندرية غدا

إجازة رسمية للمصالح الحكومية في الإسكندرية غدا
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:00 م
داليا الحسين
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، "أن غدا السبت إجازة رسمية في المحافظة لجميع المصالح الحكومية، عدا العاملين بالمستشفيات والحماية المدنية والإسعاف.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" إن الأمطار بدأت من 11 مساء ومستمرة حتى الآن، وتوقفت ساعة أو ساعتين فقط خلال تلك الفترة.
وأكد أن هناك أسطول خاص بشركة الصرف الصحي شغال لرفع الأمطار، منوها إلى أن الأمطار التي هطلت على أرض المحافظة فوق الطاقة الاستيعابية للمحطات 8 أضعاف.
وطالب المحافظ جميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" إن الأمطار بدأت من 11 مساء ومستمرة حتى الآن، وتوقفت ساعة أو ساعتين فقط خلال تلك الفترة.
وأكد أن هناك أسطول خاص بشركة الصرف الصحي شغال لرفع الأمطار، منوها إلى أن الأمطار التي هطلت على أرض المحافظة فوق الطاقة الاستيعابية للمحطات 8 أضعاف.
وطالب المحافظ جميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.