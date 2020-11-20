إجازة رسمية للمصالح الحكومية في الإسكندرية غدا

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، "أن غدا السبت إجازة رسمية في المحافظة لجميع المصالح الحكومية، عدا العاملين بالمستشفيات والحماية المدنية والإسعاف.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" إن الأمطار بدأت من 11 مساء ومستمرة حتى الآن، وتوقفت ساعة أو ساعتين فقط خلال تلك الفترة.



وأكد أن هناك أسطول خاص بشركة الصرف الصحي شغال لرفع الأمطار، منوها إلى أن الأمطار التي هطلت على أرض المحافظة فوق الطاقة الاستيعابية للمحطات 8 أضعاف.



وطالب المحافظ جميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.