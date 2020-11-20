إجازة رسمية للمصالح الحكومية في الإسكندرية غدا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، "أن غدا السبت إجازة رسمية في المحافظة لجميع المصالح الحكومية، عدا العاملين بالمستشفيات والحماية المدنية والإسعاف.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" إن الأمطار بدأت من 11 مساء ومستمرة حتى الآن، وتوقفت ساعة أو ساعتين فقط خلال تلك الفترة.

وأكد أن هناك أسطول خاص بشركة الصرف الصحي شغال لرفع الأمطار، منوها إلى أن الأمطار التي هطلت على أرض المحافظة فوق الطاقة الاستيعابية للمحطات 8 أضعاف.

وطالب المحافظ جميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعتين

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 10 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الشيخ يطلب حسم مصيره مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»