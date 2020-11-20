مدير التنبؤات بالأرصاد لـ"المصري أفندي": ذروة الأمطار في القاهرة اليوم وتنخفض الساعات القادمة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير ادارة التنبؤات الجوية بهيئة الارصاد، إن السواحل المصرية تشهد منذ أمس في مطروح والاسكندرية أمطار غزيرة واستمرت على مدار اليوم سواء في الاسكندرية أو باقي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وامتدت إلى السويس والاسماعيلية والعريش.

وأكد الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، أن الامطار امتدت إلى مناطق من القاهرة في شكل امطار متوسطة وخفيفة، وأحدثت تجمعات مياه وهذا وفق تحذيرات الارصاد خلال الأيام الماضية.

وتابع: "ذروة الامطار كانت اليوم وستسمر خلال الساعات القادمة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ثم تبدأ تقل على القاهرة، وتنحصر على السواحل الشمالية وستكون أقل غزارة من الايام الماضية، لافتا إلى أنه بداية من يوم الاحد ستقل فرص الامطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

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