موسى يوجه رسالة هامة للشعب الليبي (فيديو)

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كشف الإعلامي محمد موسى عن فضيحة جديدة لحكومة الوفاق الليبية، تدعو فيها لانتخاب فتحي باش أغا، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هناك تسجيل مسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يكشف تخوف المسؤولين في حكومة الوفاق من الوصول إلى حل، الأمر اللي بيعفيهم من استغلال مناصبهم في سرقة المال العام.



وتابع: "اللي بيحكموا في حكومة الوفاق كل ما يعنيهم عدم إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع المحتل التركي، ياريت الشعب الليبي الشقيق يفهم الحكاية عشان المستور كل يوم بيتكشف".



وأردف محمد موسى: "إحنا مش هنبطل نكشف كل عورات هؤلاء الذين كانوا سبب في تفكيك المنطقة العربية".

