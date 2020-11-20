شاهد.. تسجيل مسرب يفضح الرشاوى الإخوانية في "الملتقى الليبي" بتونس

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عرض الإعلامي محمد موسى تسجيل مسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يدعو فيه لانتخاب فتحي باش أغا، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذا التسجيل المسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يكشف تخوف المسؤولين في حكومة الوفاق من الوصول إلى حل، الأمر اللي بيعفيهم من استغلال مناصبهم في سرقة المال العام، أو إلغاء الاتفاقيات التي تمس توقيعها مع تركيا.



وأضاف محمد موسى: "هما دول اللي بيحكموا في حكومة الوفاق كل ما يعنيهم عدم إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع المحتل التركي، ياريت الشعب الليبي الشقيق يفهم الحكاية عشان المستور كل يوم بيتكشف، وإحنا مش هنبطل نكشف كل عورات هؤلاء الذين كانوا سبب في تفكيك المنطقة العربية".



