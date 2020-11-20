باسكال مشعلاني توجه رسالة للسيدة فيروز

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجّهت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ رسالة تهنئة إلى السيدة ​فيروز​ بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف يوم غد السبت 21 نوفمبر.

ونشرت باسكال صورة لفيروز على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "مساء الخير عقبال المية ويعطيك الصحة والعمر الطويل. انت صورة لبنان يلي منشوف حالنا فيه .اغانيك يلي بطعطينا الامل.بحبك فيروز".

على صعيد آخر احتفلت باسكال مشعلاني مؤخرا بعيد ميلاد إبنها إيلي التاسع، مع زوجها الملحن والموزع اللبناني ملحم أبو شديد وأفراد العائلة.

ونشرت باسكال عبر صفحتها الخاصة، صوراً من الإحتفال وعلّقت : "اليوم صارو ٩ عقبال المية يا روح ماما، أحلى نهار بحياتي، الله يخليلي إياك أنت حياتي روحي قلبي، أحلى شاب".

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