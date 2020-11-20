موسى: الموقف الدولي من التدخل التركي في اليونان وسوريا وليبيا متخاذل

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قال الإعلامي محمد موسى، إن موقف المجتمع الدولي من التدخل التركي في اليونان وسوريا وليبيا يبدوا في ظاهره الصرامة والقوة ولكن الحقيقة عكس ذلك تمام فهناك تخاذل كبير.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "أردوغان هو مفتاح تسليم الشرق الأوسط مفكك، لافتا أن الأغا الديكتاتور راعي الإرهاب والتطرف في المنطقة تطور وتوسع في العدوان على دول الجوار.



وطالب محمد موسى الشعب الليبيي بضروة إدراك خطورة التدخل التركي وأهداف هذا المحتل الخبيثة لضرب وحدة الدول وتفكيكها لافتا أن قوى الشر في العالم تعبث في المنطقة.

