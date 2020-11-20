تفاصيل إحالة "السراج" للنائب العام بتهم إهدار أكثر من 73 مليون دولار (فيديو)

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قال الإعلامي محمد موسى إن ديوان المحاسبة الليبي، أحال فائز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام، بتهمة مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام، وتتمثل في نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تقرير ديوان المحاسبة الليبي تضمن قيام المدعو طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق، بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري، واستصدار وثائق مضللة، تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد لنهب الأموال الليبية.



وتابع: "التقرير شمل مخالفات مالية جسيمة، وتكرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق، حيث تم إهدار ما يفوق 100 مليون دينار ليبي (73.5 مليون دولار) في بند واحد، كما تضمنت قائمة المخالفات الموافقة على صرف 4 ملايين و677 ليرة تركية (500 ألف دولار) لصالح أحد المستشفيات التركية لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه قد أصدر ورقة تؤكد أنه ليس من حقه المطالبة بأية أموال بعد تسديد المستحقات.

