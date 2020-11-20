"شتمه على الفيسبوك والواتساب".. سر مقتل صاحب محل بلايستيشن بطعنة بالصدر في إمبابة

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كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل صاحب محل بلايستيشن بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، إذ تبين أن المجني عليه عمره 27 سنة، وسبب وقوع المشاجرة بينه والمتهم تبادلهما الشتائم على الفيسبوك والواتساب لرفض كلا منهما وقوف الآخر وأصدقائه أمام منزله.



كان قُتل صاحب محل بلايستيشن، بطعنة في منطقة الصدر، على يد سائق، بإحدى شركات السيارات، إثر وقوع مشاجرة بينهما بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتلقى الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.



تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى وقوع مشاجرة بين صاحب محل بلايستيشن وحاصل على معهد ويعمل سائق بإحدى شركات السيارات، بسبب خلافات بينهما، سدد على إثرها الأخير طعنة بصدر الأول، محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أمثل حرحش والنقيب محمد طارق معاون مباحث القسم من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

