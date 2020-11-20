محمد موسى: الجيش التركي يدخل أي مكان بنية الاحتلال

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الجيش التركي يدخل أي مكان بنية الاحتلال، والدليل على ذلك الحاصل في شمال قبرص، حيث شكلت فيها تركيا دويلة لا تعترف بيها إلا أنقرة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أردوغان عاوز يعمم نموذج شمال قبرص ونسخه في دول أخرى، أصبحت محتلة جزئيا من جانب تركيا زي العراق وسوريا ومناطق شماليه كردية وليبيا"، بالإضافة لتواجد عسكري تركي مثير يمتد من المتوسط إلى الخليج والبحر الأحمر، حيث القواعد العسكرية التركية في كل من قطر والصومال.



وتابع محمد موسى: "مش بس كدة، تركيا طورها الأردوغاني وجعلها تتفوق في التوسع العدواني ورعاية الإرهاب والتطرف"، مردفا: "ياريت إخوانا في ليبيا والشعب الليبي الشقيق يفهم الموقف بالنسبة له أيه الموقف أن أردوغان محتل وببجاحة، والحقيقة هو طايح وملمش نفسه إلا عندما خرج الرئيس السيسي وأعلن أن مصر القوية ضد أي تمدد تركي في أي دولة عربية وعلى وجه الخصوص بدولة ليبيا".

