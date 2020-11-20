شاهد.. أردوغان يطلق تصريحات احتيالية جديدة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:49 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلق تصريحات صحفية جديدة ولكنها جاءت بلغة احتيالية صريحة وبلا مواربة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أردوغان قال إن كل أرض جرت فيها دماء جنودنا هي جزء من أرضنا ووطننا، وأشار بالاسم إلى ليبيا وقبرص وسوريا وإقليم ناغورني كاراباخ.

وتابع: "خلينا نعتبر أن التصريح ده متفبرك أو مجتزأ لأن بصراحة مفيش رئيس عاقل يقول كده ولا مسئول سياسي متزن يقول الكلام ده، لأنه طبعا بيتنافى جملة وتفصيلا مع القوانين والأعراف الدولية، بس إحنا عارفين أن أردوغان بيعني ما قاله".

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