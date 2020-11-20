محمد موسى: "الديكتاتور أردوغان حول تركيا لمنبع للإرهاب"

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واصل الإعلامي محمد موسى، شن هجومه الحاد ضد الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان بسبب سياسته الاستعمارية لدول الجوار واصراره على نهب ثروات الشعوب من النفط والغاز الطبيعي.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أردوغان جعل تركيا منبع للإرهاب والتطرف، مضيفا: "مش هنبطل نكشف عورات الجماعات الإرهابية وهنطلعلكم زي الأسود ومبنخافش من حد.. أنا اللهو الخفي اللي مش هيسيبكم".



تابع محمد موسى،: "الديكتاتور العثماني محتل وبجح كمان طالع يقول: "كل أرض جرت فيها دماء جنودنا هي جزء من أرضنا ووطننا مشيرا إلى سوريا وليبيا وقبرص وإقليم ناغورني كاراباخ.

