بايدن يعلن موعد تشكيل حكومته









أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن ولاية جورجيا، صدقت رسميًا على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد إعادة الفرز يدويًا.





وقال فريق بايدن الانتقالي في مؤتمر صحفي، إنه يأمل أن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز بايدن حتى يحصل فريق بايدن على المعلومات الضرورية لمباشرة عمله، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".





وأضاف: "إدارة ترامب لم تتواصل معنا بأي شكل من الأشكال للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية".





وأوضح الفريق أن الرئيس الأمريكي المنتخب قد يعلن الرئيس المنتخب عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر.





وتابع: "ستكون الحكومة متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأمريكي".