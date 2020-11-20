نادي Zed يضم ثنائي سيراميكا والألومنيوم بالقسم الثاني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعاقد نادي Zed (إف سي مصر) مع ثنائي سيراميكا والألومنيوم، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الحالية، استعداداً لخوض مباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني 2020-2021.

وضم مسؤولو الفريق، الثنائي احمد عادل ظهير أيسر سيراميكا، وعمر رجب ظهير أيمن الألومنيوم، في صفقتي إنتقال حر، لمدة موسمين.

وسبق لنادي Zed ضم أكثر من لاعب منهم وليد حسن، محمد شاهين، محمد شريف، من سيراميكا، واسلام الفار من غزل المحلة، واسلام رمضان لاعب دمنهور، وكريم بدير لاعب البلدية، وحسن النني لاعب وسط أسوان.

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