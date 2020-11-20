حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت الإدارة العامة لحماية النيل بقياد المهندس الشربيني ابراهيم الدسوقي مدير عام حماية النيل مدعومة بشرطة المسطحات بقيادة بالدقهلية بقيادة المقدم احمد عطية بضبط معدية تعمل بين مدينة المنصورة وطلخا وتنقل الموطنين من امام مجمع محاكم مدينة المنصورة الي البر الثاني بجوار مستشفي طلخا وعمل محضر لصاحبها برقم ٣ احوال بتاريخ اليوم ٢٠ نوفمبر واتخاذ الاجراءات القانونية ضده واحالته للنيابة العامة بعد تقنين الاجراءات وذلك بعد ان قام صاحب المعدية بتفريغ زيت موتور المعدية داخل فرع النيل بمدينة امام مستشفي طلخا. 

كانت ادارة حماية النيل قد تلقت شكاوي من قيام صاحب المعدية بتلويث المياة بمجري النيل الواقع بين مدينة المنصورة ومدينة طلخا وعلي الفور تم التنسيق مع الادارة العامة لشرطة المسطحات بالدقهلية والنزول الي موقع بقعة الزيت بجوار المعدية وتم ضبط المعدية وتحرير المحضر اللازم لصاحب المعدية بعد تقنين الاجراءات تمهيد لعرضة علي النيابة. 

وصرح المهندس الشربيني الدسوقي مدير الادارة العامة لحماية النيل بالدقهلية ودمياط ان تلك الاجراءات تأتي في اطار تعليمات وزير الري وتالنسيق الكامل مع مديرية امن الدقهلية بقيادة اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية ومدير امن الدقهلية وتوجيهات المهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الري بضرورة اتخاذ كافة الاجراءت القانونية ضد اي تعدي علي مجري او مياه النيل بشكل فوري وتفعيل كافة الاجراءات القانونية ضد اي متعدي بمنتهي الحسم ضمانًا لعدم تكرار التعدي مرة اخري وان ادارة حماية النيل مع شرطة المسطحات تتصدي بكل حسم لكافة اشكال التعديات وتقوم بعمل حملات مكثفة لتشديد الرقابه ومنع كافة اشكال التعديات علي مجري النيل. 

ووجه "الشربيني" الشكر لمواطني مدينة المنصورة وطلخا علي حسن تعاونهم واكد ان وعي وشكاوي الموطنين مع الحملات الرقابيه هي الضمانة لعدم وجود او تكرار اي شكل من اشكال التعدي علي نهر النيل. 
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل
حماية النيل تضبط معدية وتحرر محضر لصاحبها لتفريغه زيتها في النيل

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