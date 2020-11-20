برنامج بدني خاص لميدو جابر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وضع هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا برنامجا بدنيا خاصا لميدو جابر لاعب الفريق المنضم حديثا، قادما من صفوف مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم.
واتفق هيثم شعبان المدير الفني للفريق مع مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، على البرنامج البدني، ليكون اللاعب جاهزا في أقرب وقت ممكن، حيث انضم ميدو جابر إلى الفريق بشكل رسمي منذ 24 ساعة فقط.
وبدأ ميدو جابر في تنفيذ البرنامج البدني، بدءا من اليوم، ويخوض بعض التدريبات الإضافية بعد نهاية مرانه بشكل طبيعي مع زملائه، وذلك لكي تكتمل لياقته البدنية، ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات الودية والرسمية.
وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.

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