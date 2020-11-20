سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه المسائي تحت الأمطار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريبه المسائي اليوم الجمعة، تحت الأمطار، في ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية.
ودخل سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في الإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.
وهطلت الأمطار بشدة على مران الفريق الذي بدأ في الخامسة والثلث، وقسمه هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تمرين خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

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