في يوم الطفل العالمي children’s Day.. نصائح ذهبية في تربية الأطفال

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:02 م
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في يوم الطفل العالمي children’s Day.. نصائح ذهبية في تربية الأطفال

يوافق 20 نوفمبر من كل عام يوم الطفل العالمي children’s Day، الذي يحتفل به العالم كله، كذلك احتفل محرك البحث الأشهر على الإطلاق جوجل،  بـ"يوم الطفل العالمي" ، وكانت  الأمم المتحدة أقرت هذا اليوم للاحتفال بالطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة، وكذلك توجه نحو  عدم استغلال الأطفال في العمل أو اي انتهاك يشوه طفولتهم.

يوم الطفل العالمي


ومن جهته،احتفل محرك البحث جوجل، بهذا اليوم على طريقته الخاصة.

واستبدل جوجل صورته المعتادة على واجهته بصورة كارتونية لأطفال يحتفلون ويلعبون.

ونحن الآن سنحتفل بالطفل على طريقتنا، سنقدم لكل أب وأم  نصائح ذهبية لخلق طفل سوي وسعيد وفعَال في مجتمعه.
نصائح ذهبية في تربية الأطفال
اظهر الحب باستمرار،  إظهار الحب يحمي الطفل من المشاكل النفسية ويجعل الطفل أكثر مقاومة للتوتر،ويقوى الروابط العاطفية بين الوالدين والطفل، و يشعره بالحماية.
امنح  أطفالك وقت فراغ كافٍ، فالطفل يحتاج كثيرا للشعور بخصوصيته وحريته في عمل ما يشاء بلا رقابة.
راقبه فقط من بعيد دون أن يشعر بك.

كذلك عليك تجنب كثرة العقاب،إذا ارتكب الطفل شيئًا خاطئًا.
عليك  منح الطفل فرصة لإدراك وإصلاح خطأه ، ساعده بشرح خطأه برفق ودعه يتعلم بمراقبة تصرفاتك، كن قدوة.

كما عليك أن تجعله واقعيا، وذلك حتى لا يصاب بالإحباط بسبب الفشل، اشرح له أن الفشل قد لا يكون نتيجة قلة الذكاء أو سوء التصرف، ولكنه فرصة للتعلم.
ابني معه ذكريات سعيدة،  فقد أكدت الأبحاث أن الأطفال الذين لديهم الكثير من الذكريات السعيدة يكبرون بصحة أفضل ويكتسبون مهارات أفضل في التعامل مع ضغوط الحياة.
اغرس فيه أنه جزء من مجتمع،اطلب مساعدته في عمل ما ولو ترتيب المنزل مثلا .
ذلك ليتعلم أن العمل جزء أساسي من الحياة ويترسخ لديه أنه فرد في مجتمع.

أخيرا اسمح له دوما أن يعبر عن شخصيته ومشاعره حتى وإن كانت سلبية.
دعه يبكي ويتحدث حتى لا يصاب بالكبت والاكتئاب، ولتتعرف أيضا على ما بداخله وتفهمه وتقومه.

في يوم الطفل العالمي children’s Day.. نصائح ذهبية في تربية الأطفال

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