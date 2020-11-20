بدون صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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يستضيف نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره ليستر سيتي يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ماتيب، ويليامز، ميلنر، روبيرتسون.
خط الوسط: نابي كيتا، جوتا، فينالدوم.
خط الهجوم: ماني، فيرمينو، أوريجي.

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