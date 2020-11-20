كورونا.. الجزائر تسجل 1103 إصابات جديدة بالفيروس

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
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أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 1103 إصابات في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى  72755 حالة .
وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي عن وفاة 15 شخصا متأثرين بكوفيد - 19 خلال المدة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2236 وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 47581 حالة، وذلك بعد تسجيل 619 حالة تعافٍ إضافية في آخر 24 ساعة.

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