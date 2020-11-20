القناة يواصل تدريباتة عقب الفوز على طلائع الجيش ودياً

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباتة الجماعية عصر السبت، عقب ختام معسكره المغلق الذي أقيم مؤخراً بالقاهرة، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

ونجح فريق القناة في تحقيق الفوز على نظيرة فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم، محمود القط ويسري وعلاء البدري.

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