محمد علي خير: نعيش عصر السوشيال ميديا ولا يمكن التعامل معه باستخفاف

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علق الإعلامي محمد علي خير، على قائمة الأكثر متابعة على "تويتر"، قائلا: "العالم تغير ونعيش عصر السوشيال ميديا وانت رايح تخطط كدولة وحكومة أو مسئول أو صاحب أي نشاط أوعى تتجاهل السوشيال ميديا، سواء فيس بوك وانستجرام وتويتر، ولازم تبقى متابع أول بأول ولا يمكن التعامل مع السوشيال ميديا باستخفاف".



وأشار الإعلامي محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، إلى أن الشخصيات الأكثر متابعة على تويتر منحصرين في 3 مجالات سياسية وفنية ورياضية، وتحديدا كرة القدم، معربا عن استغرابه من خلو القائمة من رجال الأعمال والدين والأثرياء في العالم، كما نوه إلى أن قائمة الأكثر متابعة على "تويتر" معظمهم يقيمون في امريكا.



وتابع: "اللى تصدروا قائمة تويتر في أول عشرة مراكز رجال سياسية وزعماء دول، والعشر اسماء الاولى خلت من أى شخصية دينية ومفيش رجال الاعمال أو اثرياء العالم، ولا رجال دين ولا نشطاء اجتماعيين او سياسيين على مستوى العالم".