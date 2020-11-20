محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الجمعة، عدة مناطق في جولة موسعة في مدينة الغردقة، بدأت بشاطئ 4، وتحديدًا أمام الميناء السياحي، حيث وجه بإخلاء مستأجري الشاطئ المنتهية عقودهم تمهيدًا لفتحه أمام أهالى المحافظة عقب انتهاء أعمال التطوير، لافتًا إلى أنه لن يتم تجديد العقود أو طرح الأماكن المؤجرة في مزايدات جديدة، كما قرر عدم طرح المحلات الموجودة بشاطئ السواقي في مزايدات جديدة، مع وضع تصور لتطويره بحيث يصبح هو الآخر شاطئًا عامًا، مع انشاء مناطق خدمية وكافتريات تتماشى مع الشكل الحضاري لمدينة الغردقة بما يبرز جمال المدينة السياحية.

من جهة أخرى وجه المحافظ، بإزالة سور أمام الميناء السياحي كان يتسبب في إعاقة حركة المرور، ومن ثم إضافة حارة تهدئة لدخول سيارات النقل الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بما يخفف الزحام عن الطريق الرئيسي، كما تفقد منطقة المارينا ووجه بتطويرها.

كما تفقد اللواء حنفي المنطقة الموجود فيها مطعم فلفلة، وأمر برفع كفاءة الشاطئ هناك، وكذا سرعة إنهاء الأعمال في المطعم، وتعهدت إدارة المطعم بإنجاز الأعمال في وقت سريع ليعاد افتتاحه مجددًا في بداية العام المقبل 2021، ثم تفقد المنطقة الجبلية المطلة على منطقة الشيراتون، وميدان "سينزو" ووجه برفع كفاءة الميدان، كاشفًا تقدم عدد من الشركات لتطوير الميدان سيتم المفاضلة بينهم وفقًا لعدة معايير قانونية.

وخلال الجولة صرح المحافظ بأنه سيخاطب وزارة الأوقاف لنقل جميع الورش الموجودة في شارعي الحجاز والسلام، إلى مدينة الحرفيين، إلى جانب رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة منذ سنوات بالشوارع بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، لتوفير أعلى معدلات السيولة المرورية، في الوقت حينه كلف مجلس مدينة الغردقة بالمرور على العقارات السكنية غير الملتزمة بطلاء الواجهات، والتنبيه بتنفيذ أعمال الدهان في أسرع وقت وفقًا لقانون الطلاء الموحد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي
محافظ البحر الأحمر: خطة تشمل إخلاء مستأجري الشاطئ العام.. ولا مزايدات لمحلات شاطئ السواقي

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