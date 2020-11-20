الغوص والإنقاذ يحقق رقما قياسيا جديدا لأعلى قفزة خارج الماء للسباح عمر شعبان

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق السباح عمر سيد شعبان لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف رقم قياسي بموسوعة جينيس لأعلي قفزة خارج الماء.

واستطاع اللاعب تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو بارتفاع 2 متر و 10 سم ليعود ويسجل مرة أخرى بتحقيق رقم قياسي أكبر بارتفاع 2 متر و 30 سم مسجله بأسمه في سطور من ذهب للسباح.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة بتحطيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس للارقام القياسية، مؤكدا ان الأبطال المصريين يثبتون قدرته وكفاءته علي كسر المستحيل وحفر اسمائهم ومصر من ذهب في سطور العالمية، حيث استطاع عمر كسر الرقم الحالي علي ارتفاع 2 متر و5 سم المسجل باسم كلا من البطل المصري سيد الباروكي وبطل العالم الإيطالي استيفانو فيدجيني. 

حضر المحاولة الدكتور أشرف صبحي والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لشئون التنمية الرياضية.

يذكر أن السباح المصري عمر سيد شعبان شارك عام 2015 ببطولة كأس العالم للأندية وحصد المركز الثانى 100 م مونو والمركز الثالث 50 متر مونو تحت الماء والمركز الثالث 50 مونو.

وحصل السباح عمر شعبان على كأس أحسن سباح عام 2016 فى بطولة الجمهورية و كأس مصر.

وحقق السباح المصري 3 أرقام قياسية 100 متر بزمن 37.92، و50 متر تحت المياه بزمن 15.06، و50 متر مونو في زمن 16.94.

وفى التصنيف العالمى صنف ثانياً فى الـ 50 متر لعام 2017 والثاني عربياً وفي عام 2018 حصد كأس أحسن مرحلة وحصل على كأس مصر 19 مرة وفي عام 2019 حصد كأس أحسن سباح بطولة جمهورية وكأس مصر.

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