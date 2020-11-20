محمد موسى: "فخوز باستجابة المسؤولين لحل المشاكل"

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أشاد الإعلامي محمد موسى، بسرعة استجابة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمناشدة برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه عبر فضائية الحدث اليوم، وتوجيهه للمسئولين بإزالة القمامة المنتشرة بحي العمرانية ورفع مياه الصرف الصحي، لرفع المعاناة عن كاهل الأهالي وحفاظا على صحة المواطنين.



وتابع "موسى"، "كنت متأكد إنه هيستجيب لمناشدتي لأني عارف سيادة المحافظ اللواء أحمد راشد مش هيسيب منظر زي اللي عرضته يكون موجود في محافظته".



واستكمل: "رئيس حي العمرانية، محمد نور الدين نزل بنفسه عشان يشرف على إزالة القمامة والتخلص من مياه الصرف الصحي.. حقيقي هو ده اللي بنتوقعه منكم دايما.. بجد أنا فخور أن المسئولين بيسمعوا المشاكل ويحلوها في أسرع وقت".



وكان برنامج "خط أحمر" قد عرض مقطع فيديو تحت عنوان "الثعابين ومياه الصرف الصحي والقمامة يحاصرون أهالي العمرانية بالجيزة" يظهر انتشار القمامة ومياه الصرف الصحي والثعابين بحي العمرانية وسط غضب وصرخات الأهالي.

