محافظة الجيزة توجه نصائح للمواطنين للحفاظ على حياتهم من الطقس السئ

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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في إطار متابعة محافظة الحيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعه وحرصآ من المحافظة علي سلامه المواطنين .

تناشد محافظة الجيزة السادة المواطنين، بعدم النزول الإ في حالات الضرورة القصوي حيث أنه تشير حالة الطقس أن تشهد القاهرة الكبري أمطار متوسطة وعدم أستقرار بحالة الطقس لذلك يرجى اتباع الارشادات والتعليمات الاتية:

- التنبية على كافة المواطنين بالإبتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وكذلك أعمدة الانارة حرصآ على حياه المواطنين .

- فى حالة الأنقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الاجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات .

- فى حالة انقطاع التيار وأستخدام أنارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى أى اخطار أو حرائق .

- عدم التواجد بجوار اللوحات الأعلانية وأعمدة الأنارة أثناء سقوط الامطار .

- القيادة بهدوء علي الطرق السريعه والتأكد من كفاءة مساحات السيارة .

-تخزين كميات من المياه اضافية تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الامطار الشديدة

- للأبلاغ عن أى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الامطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الازمات بالمحافظة على الارقام الاتية : " 35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 او الخط الساخن 114".

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