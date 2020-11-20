جمع غفير من المواطنين يشهد تشييع جثمان الراحل الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
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جمع غفير من المواطنين يشهد تشييع جثمان الراحل الدكتور هرماس رضوان عضو مجلس الشعب ورئيس نادي بني عبيد


شهد صلاة الجنازة وتشييع جثمان وعزاء النائب المغفور لة بإذن الله تعالى الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد الرياضي وعضو مجلس الشعب السابق وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب لعدة دورات جمع غفير وعدد مهيب من المواطنين من أهلة وأصدقائه ومحبية من أهل بني عبيد وخارجها الذين ضربوا أروع المثل فى الوفاء فى وداع فارسهم النبيل الإنسان وإبنهم البار النائب الراحل الدكتور هرماس رضوان رحمة الله عليه رحمة واسعة.

شغل فارس بنى عبيد النائب الدكتور هرماس رضوان منصب رئاسة نادي بني عبيد لمدة 22 عاما وكذلك نائبا رائدا فى العمل العام عضوا بمجلس الشعب ولة دور بارز في نهضة مدينة بنى عبيد لانة كان نموذجا فريدا من نوعة وقدوة حسنة وترك الأثر الطيب في العديد من الأعمال الإجتماعية والإنسانية والخدمية والخيرية.

وعلى الساحة الرياضية جعل نادى بنى عبيد ملء السمع والبصر وفرض شخصيتة باخلاقة النبيلة على كل الأوساط الرياضية في كافة مؤسسات الدولة.

ويتميز المغفور لة بإذن الله تعالى النائب الدكتور هرماس رضوان أن لة سجل حافل في من الإنجازات في العمل العام والخدمي في مصر كلها وليست بنى عبيد وحدها ولة مساهمات بارزة وواضحة في العديد من المجالات منها "المدارس والمساجد والمستشفيات والمصالح الحكومية والنقابات وكذلك قضاء حوائج الناس والتخفيف عليهم".

خالص العزاء والمواساة لاسرتة الكريمة وعلي راسهم النائب الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب.

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