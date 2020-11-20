" ماراثون " بنادى الجزيرة فى إفتتاح ملعب الهوكى والمضمار













نظم نادى الجزيرة اليوم – الجمعة – سباق ماراثون لأعضاء النادى بمناسبة افتتاح ملعب الهوكي ومضمار الجرى والمشي بمشاركة 200 عضوا ،، يتقدمهم المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة النادى ،، انطلق الماراثون من بوابة السبق ومرورا بميدان النادى ونهاية بمضمار الملعب الرئيسي ،، ثم القى رئيس الجزيرة كلمة بسيطة هنأ فيها الاعضاء بالملعب الجديد ودعا الى الحفاظ عليه لكونه متنفس لعدد كبير من الاعضاء من مختلف الاعمار للكبار والشباب معا .









استمع الحضور الى اغنية " بيتنا اللي برة البيت " للفنان نور الشناوي والمقصود بها نادى الجزيرة ،، نورمن عائلة فنيه فهوابن المخرج محمد الشناوى وحفيد الراحلين عبد الحليم حافظ وكمال الشناوي ،، الاغنية كلمات عمرو ابوالسعود واحمد باجنيد والحان احمد باجنيد وتم تجهيزها خصيصا مع عودة الاعضاء لناديهم فى اول يوليو الماضي مع استئناف النشاط الرياضي بالاندية فى ظل مجابهة جائحة كورونا .





كما استمتع الاعضاء بيومهم الرياضي من خلال أداء بعض التمارين الرياضية تحت قيادة نخبه من المدربين المتخصصين الكباتن عز خليل وشريف بندارى وعمرو رضا ،، حضرالماراثون لمياء صقر وبدوى خليفة وايمن حقي أعضاء مجلس الادارة وايمن عزمي المدير التنفيذي .







